《Freeway Fury 2》是一款由 Serius Games 制作的赛车街机游戏。在这款充满动感的续集中，您必须快速行驶，迷惑迎面驶来的车辆，撞上其他车辆并在车辆之间跳跃以赚取积分。你可以组建连锁店来表演特技，让你的收入翻倍。确保不要对你的车造成太大损坏，否则你会在爆炸中丧生。你的生命有限，所以在这个混乱的混凝土丛林中要小心。你能在不爆炸的情况下完成《Freeway Fury 2》吗？转向 - A/D 或左/右箭头键硝基 - W 或向上箭头键上车顶 - S 或向下箭头键跳上另一辆车 - A/D 或左/右箭头键（在屋顶上时）进入新车 - S 或向下键（跳上另一辆车后）《Freeway Fury 2》由 Serius Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Freeway Fury、G-Switch、G-Switch 2 和 G-Switch 3

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