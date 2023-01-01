Temple of Boom
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消灭怪物，逃离繁荣神庙！这款爆炸性平台游戏挑战您在致命攻击的浪潮中生存下来。在战役模式中，你将在三座神庙中面对邪恶的生物。在无尽模式中，你的任务是杀死一切并保持活力！跳跃或二段跳 - 向上箭头 侧向移动 - 左/右箭头 拾取武器 - 向下箭头 射击 - z 切换武器 - x 跳跃或二段跳 - w 侧向移动 - a/s 拾取武器 - s 射击 - c 切换武器 - v 跳跃或二段跳 - 向上箭头 侧向移动 - 左/右箭头 拾取武器 - 向下箭头 射击 - k 切换武器 - l关于创作者：Temple of Boom 由 Colin Lane Games 创建，这是一家位于斯德哥尔摩的单人工作室，瑞典。 Colin Lane 的其他游戏包括 b-ball hit Dunkers 和 dunkers-2、街机摔跤游戏 Wrassling 和 Rowdy Wrestling、多人塔防游戏 Fortz、运动休闲游戏 Golf Zero 和他最新的 Big Shot Boxing。
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