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Knight Brawl

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Knight Brawl 是一款中世纪主题格斗游戏，您需要证明自己作为王国终极骑士的价值！该游戏由 Colin Lane Games 制作，采用了《Dunkers 2》、《Rowdy Wrestling》等游戏中您熟悉并喜爱的连击物理原理。在 Poki 上玩《Knight Brawl》，在挑战、生存和职业模式中对金币进行排名，以解锁更多武器、盾牌、头盔、盔甲等！小心越来越多的敌人来挑战你的骑士乱斗。 控制： 左/右箭头键 - 移动 向上箭头键 - 跳跃 Z-击中 X-冲刺 关于创作者： 《Knight Brawl》由位于瑞典斯德哥尔摩的 Colin Lane Games 创建。 Colin Lane 的其他游戏包括 Dunkers 和 Dunkers 2、Wrassling、街机平台游戏 Temple of Boom、多人塔防游戏 Fortz 和体育游戏 Golf Zero。

网站： poki.com

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