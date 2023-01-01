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Base Bros 是一款在线多人游戏，您必须尝试保卫您的基地，抵御一波又一波的敌人入侵。你有能力和你的朋友一起对抗另一个星球的飞行敌人吗？与你的朋友组队，开始攀爬、建造和射击，保卫你的世界。玩 Base Bros，证明你是终极防守者。WASD - 移动 S - 射击/使用箭头键 - 向下移动箭头 - 射击/使用 Base Bros 由 Colin Lane Games 创建，这是一家位于瑞典斯德哥尔摩的单人工作室。 Colin Lane 的其他游戏包括《dunkers-2》、《Wrassling》、《Temple of Boom》、《Fortz》和《Golf Zero》。

网站：poki.com

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