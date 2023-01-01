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Apple Knight: Mini Dungeons

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苹果骑士：迷你地下城是一款动作平台角色扮演游戏，您是一位勇敢的英雄，拥有一把可靠的剑和一大堆苹果。探索遥远奇幻土地上的王国，在那里你可以展开英雄冒险。探索魔法森林并与其中的幽灵敌人战斗，从隐藏的地牢中收集黄金和宝贵的宝石，解锁令人兴奋的新服装，并击败游戏中让你面对的每一个强硬的老板。跳跃、冲刺、摆动、投掷苹果，尽一切努力完成苹果骑士：迷你地下城并解开游戏中的每个秘密。移动 - WASD 或箭头键跳跃 - Z 或 J 或 SpaceAttack - X 或 K 或 ControlDash - V 或 ；或 AltThrow 苹果 - C 或 L 或 ShiftApple Knight: Mini Dungeons 由 Limitless LLC 创建。他们在 Poki 上还有另一款游戏：Apple Knight、Apple Knight: Fight 和 Viking Village！您可以在 Poki 上免费玩 Apple Knight: Mini Dungeons。Apple Knight: Mini Dungeons 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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