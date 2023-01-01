Viking Village

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维京村是一款策略游戏，您负责建造和保卫您的村庄，抵御夜间入侵。收集资源，建立军队，在战略位置建立弓箭手塔，直接控制近战的维京战士以求生存。你需要让你的部队攻击敌人的村庄并摧毁他们的村庄火才能获胜。你可以捕捉强大的野蛮人和龙来增强你的防御。有许多具有独特能力的英雄和宠物可供选择。如果你需要额外的攻击力，你甚至可以直接控制鹿！你能在维京村生存多少天？ 维京村是由美国游戏开发工作室 Limitless LLC 创建的。 Poki 上还有另一款游戏：Apple Knight！您可以在 App Store 和 Play Store 上找到这两款游戏！

网站： poki.com

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