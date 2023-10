Base Defense 2 是一款塔防游戏,您的目标是部署各种类型的武器来保护您的基地免受成群敌人的攻击。首先将您的单位拖放到游戏场上。你的单位将自动攻击来袭的敌人。您所要做的就是控制单元的顺序和放置。你将掠夺你击败的敌人,这样你就可以用你的收入来改进你的单位或获得新的单位,如炮手、哨兵、炮塔等等。不要忘记升级和增强你的防御以获得更强大的防御!您的基地可以在多少个阶段的敌人中生存?拖动您的单位并将其放在突出显示的图块上进行放置。你的单位将自动攻击来袭的敌人。如果您想升级某个单位,请点击它并使用弹出菜单中的升级按钮。Base Defense 2 由 Beedo Games 创建。在 Poki 上畅玩他们的其他动感十足的策略游戏:Pirate Defense、Call of Tanks、Base Defense、Blocky Snakes、Clash Of Armour、Clash of Skulls、Clash of Tanks、Dark Boy、Jelly Sokoban、Mafia Wars、Swingers 和 Tanko。 io您可以在 Poki 上免费玩《Base Defense 2》。《Base Defense 2》可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站: poki.com

