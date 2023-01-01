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Jelly Sokoban 是 Beedo Games 制作的一款色彩缤纷的益智游戏。您需要推动拼图周围的蓝色果冻方块，使它们处于正确的位置。完成每个级别即可进入下一个更困难的谜题！在浏览器中玩 Poki 上的 Jelly Sokoban，挑战你的大脑，完成近 600 个谜题！ 控制： 箭头键 - 移动果冻方块 关于创作者：Jelly Sokoban 由 Beedo Games 创作。他们以《Clash Of Armour》、《Clash of Tanks》、《Jelly Sokoban》和《Swingers》等游戏而闻名。

网站： poki.com

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