WebCatalogWebCatalog
Pirate Defense

Pirate Defense

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Pirate Defense 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Pirate Defense 是一款塔防游戏，您的目标是部署不同类型的坦克来保护您的基地免受海盗侵害。拖动您的单位并将其放在突出显示的图块上，将其放置在游戏场上。你的单位将自动攻击来袭的敌人。带领他们穿过成群的敌人，并在分为 3 个区域的 15 个具有挑战性的关卡中不断布置防御工事，阻止海盗入侵。不要忘记升级和增强你的防御以获得更强大的防御。如果您想升级某个单位，请点击它并使用弹出菜单中的升级按钮。将您的单位拖放到突出显示的图块上进行放置。你的单位将自动攻击来袭的敌人。如果您想升级一个单位，请点击它并使用弹出菜单中的升级按钮。Pirate Defense 由 Beedo Games 创建，这是一家位于巴基斯坦的游戏开发公司。在 Poki 上畅玩他们的其他动感十足的策略游戏：Call of Tanks、Base Defense、Blocky Snakes、Clash Of Armour、Clash of Skulls、Clash of Tanks、Dark Boy、Jelly Sokoban、Mafia Wars、Swingers 和 Tanko.io

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Pirate Defense 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Base Defense 2

Base Defense 2

poki.com

Tower Defense Mingling

Tower Defense Mingling

poki.com

Base Defense

Base Defense

poki.com

Call of Tanks

Call of Tanks

poki.com

Pirates Merger

Pirates Merger

poki.com

Like a King

Like a King

poki.com

Clash of Tanks

Clash of Tanks

poki.com

Clash of Skulls

Clash of Skulls

poki.com

Chicken Merge

Chicken Merge

poki.com

Z-Raid

Z-Raid

poki.com

Swingers

Swingers

poki.com

Merge Arena

Merge Arena

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策