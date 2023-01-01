Pirate Defense
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Pirate Defense 是一款塔防游戏，您的目标是部署不同类型的坦克来保护您的基地免受海盗侵害。拖动您的单位并将其放在突出显示的图块上，将其放置在游戏场上。你的单位将自动攻击来袭的敌人。带领他们穿过成群的敌人，并在分为 3 个区域的 15 个具有挑战性的关卡中不断布置防御工事，阻止海盗入侵。不要忘记升级和增强你的防御以获得更强大的防御。如果您想升级某个单位，请点击它并使用弹出菜单中的升级按钮。将您的单位拖放到突出显示的图块上进行放置。你的单位将自动攻击来袭的敌人。如果您想升级一个单位，请点击它并使用弹出菜单中的升级按钮。Pirate Defense 由 Beedo Games 创建，这是一家位于巴基斯坦的游戏开发公司。在 Poki 上畅玩他们的其他动感十足的策略游戏：Call of Tanks、Base Defense、Blocky Snakes、Clash Of Armour、Clash of Skulls、Clash of Tanks、Dark Boy、Jelly Sokoban、Mafia Wars、Swingers 和 Tanko.io
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