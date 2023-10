Pirates Merger 是一款合并战斗模拟器,您必须在不同的角色之间进行选择来合并并建立您的军队来围攻敌人。在你的经典海盗和你的飞行朋友之间进行选择,以合并并建立一支无敌的军队。指挥你的军队,通过战略布局和蛮力击败敌人!使用鼠标单击并拖动盟友将其合并。在移动设备上,您只需滑动即可!Pirates Merger 由 Beedo Games 创建。在 Poki 上查看他们的其他游戏:Base Defense、Blocky Snakes、Call of Tanks、Clash Of Armour、Clash of Skulls、Clash of Tanks、Dark Boy、Mafia Wars 和 Tanko.io!

网站: poki.com

