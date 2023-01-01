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《黑暗男孩》是由 Beedo Games 开发的一款 2D 冒险平台游戏。帮助黑暗男孩在设计精美的灰度关卡中战斗，并利用你的时间控制能力一路帮助杀死黑暗怪物。您在每个级别拾取的硬币都可以用来购买新的强大角色，例如黄色男孩、绿色男孩和紫色男孩。你准备好探索一个充满黑暗的世界并用勇气照亮你的道路了吗？怎么玩：移动 - A/D / 左/右箭头键 跳跃 - W 或向上箭头键 慢速 - E 或 LA 攻击 - 空格键 角色切换 - Q 或 K关于创作者：Dark Boy 由 Beedo Games 创作。在 Poki 上玩其他令人上瘾的游戏：Base Defense、Mafia Wars、Clash of Tanks、Clash Of Armour、Tanko.io、Jelly Sokoban 和 Swingers。

网站： poki.com

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