Z-Raid 是一款多人塔防游戏，您的目标是部署不同类型的特殊枪支来保护您的基地免受成群僵尸的攻击。长期以来，僵尸工厂一直在进行秘密实验，但最近却出现了问题……爆炸将一种可疑的紫色物质扩散到各处，这种物质会使人变成僵尸！扮演一个试图生存的普通人：安装炮塔，升级它们，升级你的英雄，在竞技场中竞争，赢得锦标赛并在所有针对真实玩家的袭击中生存下来！继续与您的朋友分享 Z-Raid，一起经历这个激动人心的僵尸冒险！单击您买得起的单位，然后再次单击空白的突出显示插槽来放置它们。你的单位将自动攻击来袭的敌人。使用特殊的炮塔，例如冰枪，可以减慢敌人的速度。您购买的每件物品都可以改进，从而提高获胜的机会。放置炮塔 - 点击或单击一个单位，然后再次点击突出显示的可用插槽放大/缩小 - 两根手指滑动或鼠标滚轮Z-Raid 由 ANV Games 创建，一家位于乌克兰的游戏开发公司。在 Poki: Ocean and Laborer 2 上玩其他令人上瘾的休闲游戏

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