Stupid Zombies 2 是一款益智游戏，让您用尽可能少的子弹射击成群的僵尸来对抗它们。你的子弹将穿过僵尸并击中沿途的每一个人。你的子弹也会反弹，所以我们建议你在射击时跳出框框并发挥创意。调整你的角度，以杀死最多的僵尸。您准备好用一颗石头击中两只鸟了吗？或者用一把枪击中两只僵尸……或者类似的东西……？（鼠标）用光标瞄准并单击进行射击（移动）按住手指瞄准并释放以射击愚蠢的僵尸 2由 MarketJS 创建。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Castle Blocks、Idle Startup Tycoon、Idle Mining Empire、Idle Money Tree、Stupid Zombies、Classic Solitaire、Ping Pong、Sudoku Village、Tactical Squad、Super Bubble Shooter、Mine Sweeper、Mine Sweeper、8 Ball与伙伴台球、麻将金字塔、解锁它、强力羽毛球、真爱计算器、刽子手、卢多英雄、数学知识问答、超级女声故事和打字战斗机您可以在 Poki 上免费玩 Stupid Zombies 2。Stupid Zombies 2 可以在以下平台上玩您的计算机和移动设备，例如手机和平板电脑。

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