Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Friends 是一款多人游戏，您可以与在线对手作战，射击对方的城堡和军队。在你的城堡前面有一门大炮，它不断地在屏幕的最左边和最右边的点之间摆动。你的工作是在适当的时间发射大炮，击中来袭的敌人。士兵一穿过对方的城堡就会自动开始攻击对方的城堡 - 所以你要尽力在他们穿过之前阻止他们。在线对抗真正的敌人，或创建自己的私人房间并邀请您的朋友！使用空格键或鼠标左键单击来发射炮弹。如果您使用的是移动设备，请用手指点击屏幕。Castle Fight With Friends 由 MarketJS 创建。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Stupid Zombies 2、Castle Blocks、Idle Startup Tycoon、Idle Mining Empire、Idle Money Tree、Stupid Zombies、Classic Solitaire、Ping Pong、Sudoku Village、Tactical Squad、Super Bubble Shooter、Mine Sweeper、Mine扫地机、八球台球与好友、麻将金字塔、解锁它、强力羽毛球、真爱计算器、刽子手、卢多英雄、数学知识问答、超级女声故事和打字战斗机您可以在 Poki.Castle 上免费与朋友一起玩城堡大战与朋友战斗可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上玩。

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