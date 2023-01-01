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Castle Blocks 是一款闲置游戏，您可以在许多不同的中世纪和奇幻场景中建造您梦想中的城堡。您所要做的就是创建一个空框架并开始在画布上构建您的梦想。只需将块拖放到网格上并重新定位对象，直到您看到一座值得许多帝国和王朝居住的宏伟建筑的图片。您可以添加受各种不同文化和文明启发的构建块，这样您就可以制作主题项目，甚至将文化融合在一起！确保探索您可以应用的不同背景场景。一旦您对自己的创作感到满意，就可以将城堡另存为图像。不要忘记与您的朋友分享 Castle Block 并向彼此展示您创建的城堡。构建 - 将块拖放到网格上并重新定位对象。Castle Blocks 由 MarketJS 创建。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：空闲创业大亨、空闲采矿帝国、空闲摇钱树、愚蠢僵尸、经典纸牌、乒乓球、数独村、战术小队、超级泡泡射击、扫雷、扫雷、与好友一起玩 8 球台球、麻将金字塔、解锁它、强力羽毛球、真爱计算器、刽子手、卢多英雄、数学问答、超级女声故事和打字战斗机您可以在 Poki 上免费玩 Castle Blocks。Castle Blocks 可以在您的电脑和手机上玩手机和平板电脑等设备。

网站：poki.com

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