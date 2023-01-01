Tactical Squad

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Tactical Squad是MarketJS制作的一款射击游戏。你是一名战术小队成员，你的任务是消灭目标火柴人。使用狙击手的变焦来监视该区域。你必须迅速行动，但也要冷静。在定位棍状目标时注意不要射击任何平民和无辜目标。您将通过消除正确的目标来赚钱。用你赚到的现金购买更好的步枪。你能成为世界上最好的杀手吗？ 瞄准 - 拖动鼠标光标/手指射击 - 鼠标左键/点击红色按钮 战术小队由 MarketJS 创建。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：超级泡泡射手、扫雷、扫雷、八球台球、麻将金字塔、解锁它、强力羽毛球、真爱计算器、绞刑吏、卢多英雄、数学问答、超级女孩故事和打字战斗机

网站： poki.com

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