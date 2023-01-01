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8 Ball Pool With Buddies

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8Ball Pool With Buddies是MarketJS制作的一款体育游戏。在这个游戏中，您的目标是将所有指定的球放入台球桌两侧的孔中。实色和条纹根据休息后第一个入袋的球分配给球员。投进球的球员被指定为该类型。升级并为您的胜利赚取池币。在一对一比赛中与其他玩家或朋友打台球，或参加锦标赛赢得大奖！不要忘记查看台球商店的自定义选项！按住并用手指或鼠标左键瞄准。释放即可射球。8Ball Pool With Buddies 是由 MarketJS 创建的。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Mahjong Pyramids、Unblock It、Power Badminton、Hangman、Ludo Hero、math-trivia-lite、Super Girl Story 和 Typing Fighter

网站： poki.com

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