怪物合并是一种休闲合并，您可以在其中合并生物并解锁更新、更强、甚至更令人毛骨悚然的怪物。该游戏具有非常漂亮的艺术风格，介于怪异和可爱之间。只需拖放相同的怪物即可将它们融合并创建更强大的怪物。每次你发现一种新类型的怪物，你都会解锁神秘城堡的新部分。一旦你探索了整个城堡，你将解锁一个充满仙女的新世界，一个充满不同且更加丰富多彩的气氛的完全不同的世界！游戏还有其他秘密和世界供您探索。你不需要等到万圣节才变得有点恐怖。你能在这个令人上瘾的合并游戏中解锁每个城堡和世界吗？选择并移动生物 - 单击并拖动鼠标左键或手指怪物合并是由 Jeff Ramos 创建的。在 Poki：银河帝国上玩他们的另一款未来派合并游戏。您可以在 Poki 上免费玩 Monster Merge。Monster Merge 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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