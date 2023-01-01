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Monster Mash 是一款闲置点击游戏，您可以将怪物宝宝合并到更强的等级中，以获得终极怪物名单！您将通过在游戏中有机地前进以及完成任务来赚取金币并解锁新的怪物。解锁最高等级的怪物并向你的朋友炫耀！ （并且不要忘记每天回来收集离线战利品。） 合并怪物 - 鼠标左键Monster Mash 由 DrMop 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站：poki.com

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