Kiwi Clicker 是一款闲置点击游戏，您可以在其中管理一家奇异鸟生产初创公司。让您的企业从无到有，发展成为繁华的新西兰帝国！只需单击或点击屏幕上的大猕猴桃即可将新的猕猴桃添加到生产周期中。您的猕猴桃将被装袋并批量出售。使用左侧的装袋按钮包装并出售猕猴桃，以生成“硬币”。您可以花费金币进行升级，以提高猕猴桃的生产速度和效率。不要忘记：您解锁的升级越多，您的奇异果帝国就会发展得越快！另请注意，每次升级时，国王都会被召唤来攻击您的工作场所。反复点击国王及其仆从来击败他们并赚取奖励金币。现在您已经了解了基础知识，就可以开始制作了！在 Kiwi Clicker 中您能赚多少钱？只需单击或点击屏幕上的大猕猴桃即可将新的猕猴桃添加到生产周期中。使用左侧的装袋按钮包装并出售猕猴桃，以生成“硬币”。当国王被召唤时，重复点击它和它的小兵即可击败他们。 Kiwi Clicker 是由德国游戏开发公司 Tobspr 开发的。在 Poki 上玩他们的另一款传奇 .io 游戏：SchoolBreak.io 您可以在 Poki 上免费玩 Kiwi Clicker。Kiwi Clicker 目前只能在您的计算机上玩。

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