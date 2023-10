《Grow Up the Cats》是一款闲置点击游戏,您可以在值得信赖的机器猫伴侣的帮助下饲养小猫。你拥有一片肥沃的土地,可以生产猫,而机器人可以完成大部分繁重的工作。点击种植、浇水和收割一只猫。检查底部面板,您可以在其中购买肥料以增加收入,并改进您的机器猫以自动为您挖掘。继续这样做可以解锁美丽的新土地并发现新的猫品种以添加到您的收藏中!点击即可种植、浇水和收获猫。购买肥料以增加收入。改进你的机器猫,让他可以自动为你敲击。Grow Up the Cats 由 Ulpo Media 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏!

网站: poki.com

