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Robot Awake 是一款益智游戏，您可以操纵激光束的方向，将机器人从沉睡中唤醒。每个级别都有多个机器人，您需要找出以最少的工作量为它们提供动力的方法。首先为其中一台激光器供电。点击接收器将其转动，以便它们将激光折射到下一个点。继续旋转接收器，直到启动屏幕上的每个机器人。有一百个具有挑战性的关卡等待你去克服。你能完成《机器人觉醒》中的每个关卡吗？与您的朋友分享此游戏并比较您的高分！点击电源或接收器与其进行交互。点击图块即可旋转它们。Robot Awake 由 Salt Pastel Studio 创建。在 Poki 上玩他们的另一个思考游戏：Yarn Untangle 您可以在 Poki 上免费玩 Robot Awake。Robot Awake 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站：poki.com

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