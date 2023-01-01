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Dual Cat 是一款益智平台游戏，您是一只猫，在充满障碍的神秘实验室中寻找他的猫科动物伙伴。被一群神秘机器人绑架后，你必须利用你的新能力来生存并逃离充满机器人和机器试图将你关押的危险设施。为了完成一个关卡，您必须收集星星，然后捡起鱼。你有能力非常有效地装死。当你处于危险的境地时，使用这个力量可以暂时无敌——攻击的敌人会像幽灵一样从你身边穿过。但有一个问题：装死时你无法移动。因此，请确保在危险过去后立即停用此功能，并迅速继续前进。还要确保探索每一个角落和缝隙，并收集每个级别的所有三颗星星以解锁特殊情况。你能完成 Dual Cat 中的每个关卡吗？移动 - A/D 或左/右箭头键使用/禁用电源 - FRestart - RDual Cat 是由 Seal Unicorn Games 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Dual Cat。Dual Cat 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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