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Puffy Cat

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Puffy Cat 是一款由 Indiesoft 制作的 2D 益智游戏。在适当的时候移除平台，然后让物理处理剩下的事情，帮助你的猫朋友收集关卡中的所有气球。只需点击几下即可解决精心设计的关卡，并观看您可爱的猫咪从壁架上弹起并捡起气球。蓬松猫以其令人满意的动画和吸引各种玩家的可爱艺术风格，会敦促您回来，直到完成所有级别。消除障碍 - 用手指点击或用鼠标左键单击蓬松猫Cat 由 Indiesoft（一家位于白俄罗斯的游戏开发公司）创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

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