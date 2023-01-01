Monkey Kick
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Monkey Kick是Totebo制作的一款技巧游戏。帮助猴子将他的朋友踢得尽可能远，同时不要失去动力。将猴子踢得尽可能高，然后按住手指或鼠标左键下降并获得动力。您必须在斜坡向下倾斜时准确下降。如果你没有在正确的时间按下按钮，猴子就会崩溃。开始踢吧，看看你和猴子朋友能达到多高的分数。 “有样学样”？不，真正的短语是“猴子看到，猴子踢”！在正确的时间踢猴子并按住手指或空格键下降并获得动力。当斜坡向下时，您必须接触地面。踢腿或下降 - 按住手指或鼠标左键Monkey Kick 由 Totebo 创建。在 Poki 上玩他们的其他技能游戏：Zomball
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