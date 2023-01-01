100% Golf
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 100% Golf 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
100% Golf 是一款体育游戏，通过用百分比代替分数，为经典高尔夫体验带来了新的乐趣。你以 100% 的力量开始每个关卡，每次移动都会根据你的射击力量减少这个数字。你的目标是用尽可能多的剩余能量通过每个关卡，因为达到 0% 就会导致输掉这一轮。总共有 27 个洞可供练习，完成主要战役后，还有无尽模式可让您最大限度地享受乐趣。 100% Golf 是您一直在等待的高尔夫游戏，保证百分百保证！按住鼠标左键（或手指）并瞄准球洞，然后放手。100% Golf 由 Alexander Johansson 创建，一家位于英国的游戏开发商。他是独特的平台游戏 Narcissus 的创造者。你应该在 Poki 上玩一玩！
网站： poki.com
免责声明：WebCatalog 与 100% Golf 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。