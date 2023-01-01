100% Golf 是一款体育游戏，通过用百分比代替分数，为经典高尔夫体验带来了新的乐趣。你以 100% 的力量开始每个关卡，每次移动都会根据你的射击力量减少这个数字。你的目标是用尽可能多的剩余能量通过每个关卡，因为达到 0% 就会导致输掉这一轮。总共有 27 个洞可供练习，完成主要战役后，还有无尽模式可让您最大限度地享受乐趣。 100% Golf 是您一直在等待的高尔夫游戏，保证百分百保证！按住鼠标左键（或手指）并瞄准球洞，然后放手。100% Golf 由 Alexander Johansson 创建，一家位于英国的游戏开发商。他是独特的平台游戏 Narcissus 的创造者。你应该在 Poki 上玩一玩！

网站： poki.com

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