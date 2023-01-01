Golfparty.io 是一款在线多人迷你高尔夫游戏，您可以与其他玩家比赛，看看谁能先击沉球！你的目标只是让球滚过各种陷阱、悬崖、装置和许多其他障碍物，进入关卡末尾等待的洞中。您的得分将根据您的投篮次数以及您的敏捷性进行评分。尝试仔细瞄准并尽可能少推杆。按住手指或鼠标开始瞄准。您可以向后拖动来设置射击强度，并向左或向右瞄准以改变方向。释放即可射击！邀请你的朋友一起比赛，看看谁是终极高尔夫球手！

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