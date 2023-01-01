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RoyaleBall.io 是一款多人游戏，您必须成为最后一个球才能获胜。你被扔到一个巨大的球竞技场上，里面有可用的物品、障碍物、陷阱和许多旨在成为最后一名的竞争对手。翻滚、跳跃、躲避、捡起物品并利用它们来发挥自己的优势，或者干脆避开所有人。不惜一切代价去赢得胜利！在爱情和 RoyaleBall.io 中一切都是公平的。移动 - WASD 相机 - 左/右箭头键使用项目 - 向上箭头键跳跃 - 空格键RoyaleBall.io 由 Kelly Ray J 创建。 在 Poki: Chicken Sword: Ninja Master、Space 上玩他们的其他游戏Ballz 和 Hole N' Fun。

网站： poki.com

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