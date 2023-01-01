evowars.io

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斗争！杀！发展！ 欢迎来到 EvoWars！ 做好准备！你的任务是成为死亡竞赛竞技场中最强大的战士！ 与成群的对手战斗！ 杀死你的对手并收集球体以获得经验和积分！ 在战斗中进化体型和皮肤，成为竞技场中的全能巨人！ 解锁全部 30 种进化！！ 请记住，尺寸很重要，但不是最重要的！大巨人通常会倒在小而快的战士的剑下。 你能成为竞技场上的传奇巨人吗？现在试试！
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