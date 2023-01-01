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Little Big Snake

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在比赛中一路蜿蜒，完成任务、提升技能并消灭其他玩家。吞噬对手留下的花蜜和能量来增加你的体型、技能和能力。当你进化成终极小大蛇时，一路向食物链的上游前进。 每天挑战其他玩家，成为坑中最大的蛇。通过蛇行绕过敌人并让他们撞向你来消灭他们。吃掉他们身后留下的美味花蜜，收集钥匙、文物和其他物品来解锁关卡、任务和盟友。

网站：littlebigsnake.com

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