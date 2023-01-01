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1v1Battle 是一款战略动作“建造和射击”游戏，您可以在竞技场中与其他玩家较量。 成为 1v1 战斗的冠军，这是一款独特的大逃杀风格的第三人称射击游戏和 PVP 模拟器游戏，将帮助您训练战斗技能，在 1v1 模式中与真实玩家战斗，并成为多人战斗游戏的大师。
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