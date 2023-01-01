Combat Online（Combat 5）是一款由 NadGames 制作的快节奏第一人称多人射击游戏。该游戏是原版热门游戏《重装上阵》的后续作品。 《Combat Online》同样具有您熟悉和喜爱的精彩动作战斗。从视觉上看，这是最先进的在线游戏之一。加入不同类型的游戏模式，如 FFA、CTF 或团队战斗。 >进入各种竞技场，与来自世界各地的玩家对抗。找不到对您来说足够具有挑战性的竞技场？在《Combat Online》中，您可以在地图编辑器中创建自己的竞技场。您有能力成为终极格斗冠军吗？Combat Online 又名 Combat 5 由总部位于墨西哥的 NadGames 开发。他们也是《重装上阵》和《重装上阵 2》的创作者。

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