Dinogen Online
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Dinogen Online 是一款快节奏 2D 多人自上而下射击游戏，拥有大量武器、游戏模式和地图。在基于目标的游戏模式中扮演人类或恐龙。通过在游戏中赚取 XP 来解锁新武器、恐龙、装备、物品等。基于目标的游戏：在基于目标的游戏模式中扮演人类或恐龙，例如团队死亡竞赛、夺旗或毁灭。无尽的生存：选择多种生存模式之一，与民兵、恐龙、直升机等一波又一波的敌人交战。场景编辑器：使用随附的场景编辑器创建您自己的地图和任务。该编辑器是一个功能强大的工具，可让您使用集成触发系统对现有地图进行简单更改或复杂的全新任务。使用编辑器创建的所有场景都可以立即在多人游戏中访问，让您可以与朋友在线玩您的创作。
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