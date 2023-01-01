Krunker.io 是一款像素化 3D 在线多人网页游戏，您必须使用各种武器与对手作战。您将扮演第一人称射击游戏 (FPS)，并且可以加入多种游戏模式：在混战中成为山丘之王，或与队友合作在团队死亡竞赛中获胜。除了这些游戏模式之外，您还可以加入自定义游戏模式。在不同的类别之间进行选择，例如特工、跑步者、猎人等。每个班级都有不同的外观和武器。武器范围从突击步枪到狙击枪、霰弹枪、手枪，甚至火箭发射器！在 Kurnker.io 中，您可以玩默认地图，也可以玩社区创建的地图。 Krunker.io 节奏快，感觉与《反恐精英》类似。跟踪您的 K/D 比率、获胜次数、分数并显示您的竞争力。在 Poki 上挑战你的朋友，打破你的分数。您无需下载即可在 PC、平板电脑和手机上玩 Krunker.io。

网站： krunker.io

免责声明：WebCatalog 与 Krunker FRVR 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。