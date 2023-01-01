Combat Reloaded是一款由NadGames制作的在线多人射击游戏。在《重装上阵》中，您将加入精英小队，目标是从敌人手中获胜。这款多人游戏有 5 种模式和数十张独特的地图。您可以加入最多可容纳 10 名玩家的现有房间，或开始您自己的自定义死亡竞赛。还可以查看 2019 年发布的续作 Combat Reloaded 2，或玩流行的 Combat Online (Combat 5)、Rebels Clash、Bomber Royale 和 PixWars 2 也出自同一创作者之手。鼠标瞄准并射击WASD 在竞技场中移动空格键跳跃1-9 数字键更换武器。Combat Reloaded 由墨西哥的 NadGames 制作。

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