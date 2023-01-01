Rebels Clash 是一款在线射击游戏，具有“死亡竞赛”模式和“大逃杀”模式。在充满动感的死亡竞赛中，您将与其他在线玩家对战 - 目标是尽可能多地杀死敌人，并尽可能少地死亡。死亡后你会重生以提高你的分数。在大逃杀模式中，你只有一次机会成为胜利者，那就是杀死游戏中还活着的所有人。如果你死了，你就永远消失了！收集不同的物品，如武器、生命值和手榴弹，以扩大你的武器库并击败其他玩家。您准备好测试您的射击技巧了吗？Rebels Clash 由 NadGames 开发。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Bomber Royale、Combat Online、PixWars 2 和 Combat Reloaded 2 您可以在 Poki 上免费玩 Rebels Clash。Rebels Clash 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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