Fury Wars
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Fury Wars 是一款由 Full HP Ltd 制作的多人动作射击游戏。 组建一支色彩缤纷的角色队伍，拥有极其有趣的武器库，在令人惊叹的地点与对手作战，赚钱来增强你的装备并不断获胜！ “护航”、“淘金热”和“死亡竞赛”等流行游戏模式提供与真实玩家对抗的快节奏竞技动作。 Fury Wars 不同于任何其他多人战斗游戏。快来看看吧！移动 - WASD 或箭头键攻击 - 鼠标左键特殊攻击 - 空格键Fury Wars 由 Full HP Ltd 创建。您可以在 Poki 玩他们的其他在线动作/射击游戏：Mad GunZ、Battle Forces、Blocky Cars和跑和枪。
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