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Raft Wars 2

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Raft Wars 2 是一款由 Martijn Kunst 制作的动作射击游戏，是热门游戏 Raft Wars 的续作。西蒙和他的兄弟结束了应得的假期，回来后却发现他们埋藏宝藏的地方上方有一个水上公园。现在他们的任务是让水上乐园停业，这样他们就可以拿回他们的黄金！毁掉滑水道、泳池、救生员、保安等等，夺回你的宝藏！通过战略射击赚取​​金币，以解锁手榴弹、火箭和木筏升级。Raft Wars 2 最初使用 Flash 构建，现已转换为 HTML5，因此您现在可以在任何桌面或移动设备上玩游戏。鼠标 - 单击并绘图Raft Wars 2 是由荷兰的 Martijn Kunst 和 TinyDobbins 创建的。他们也是Raft Wars 和Raft Wars Multiplayer 的创造者。

网站：poki.com

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