《Twin Shot 2》是一款由 Nitrome 制作的动作平台游戏。在这个游戏中，你控制天使使用弓箭击败敌人。完成多达 150 个激动人心且独特的关卡，然后免费进入 Poki 的扩展包《Good and Evil》！在经典射击游戏的续集中，射击飞行的蓝色生物、红色史莱姆、黑暗怪物等等。不要忘记与您的朋友分享 Twin Shots 2 并相互比较您的分数！移动 - A/D 或左/右箭头键跳跃 - W 或向上箭头键射击箭头 - F 或空格键Twin Shot 2 由 Nitrome 创建为一款 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3、Cave Chaos、洞穴混沌 2、叛变、Skywire、双镜头、测试对象绿色和测试对象蓝色

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