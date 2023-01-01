Swindler 2 是 Nitrome 制作的一款益智平台游戏。从上次中断的地方继续最粘糊糊的冒险！控制我们心爱的绿色粘液生物，帮助他再次到达每个级别的宝箱！使用箭头键转动地图并拾取途中所有贵重物品，同时控制速度并在绳子上保持平衡。骗子回来了，带来了一款更大更好的跌落式益智游戏！开始摇摆吧！移动 - 箭头键拾取 - 空格键摆脱粘液 - UpSwindler 2 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Skywire、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3、洞穴混乱、叛变、skywire-2、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

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