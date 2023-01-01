Swindler
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Swindler 是 Nitrome 制作的一款动作平台游戏。控制主要依靠绳索导航的绿色粘液生物，帮助他到达每个关卡的宝箱！使用箭头键转动地图并捡起途中的所有贵重物品。控制你的速度，尽量不要撞到任何障碍物。来吧，向我们展示您拥有成为终极骗子所需的一切！移动 - 箭头键拾取 - 空格键摆脱粘液 - UpSwindler 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏：Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Skywire、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混沌、叛变、skywire-2、双镜头、测试对象绿色和测试对象蓝色
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