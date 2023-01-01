Twin Shot 是 Nitrome 于 2009 年 2 月 6 日发布的一款多人冒险平台游戏。您扮演天使，使用弓箭保卫自己的领土免受入侵者的侵害。移动 - 箭头或 WASD 键 火箭 - 空间或 FTwin Shot 由 Nitrome 创建作为 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏：Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Skywire、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混沌、叛变、skywire-2、测试对象蓝色、测试对象绿色和骗子

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Twin Shot 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。