《傻香肠》是一款由 Nitrome 制作的街机游戏。在这款经典的 Flash 游戏中，您是一只有弹性的狗，必须在各个关卡中导航，尝试收集所有必要的宝石，然后到达终点线。 Silly Sausage 中有 30 个关卡，以及各种类型的危险敌人，如刀片、火球、泡泡和尖刺钻石。您能走出舒适区并在创纪录的时间内收集所有宝石吗？拉伸狗 - WASD 或箭头键Silly Sausage 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Cave Chaos 2、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3、洞穴混乱、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Silly Sausage 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。