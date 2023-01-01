Mutiny是Nitrome制作的一款动作策略游戏。玩家扮演海盗的角色，使用各种武器与其他海上敌人作战——其中大多数武器数量有限。你准备好成为最令人上瘾的战术两人海战游戏了吗？瞄准并射击 - 按住鼠标左键并释放它进行射击Mutiny 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混沌、洞穴混沌 2、Skywire、双镜头、测试对象绿色和测试对象蓝色

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