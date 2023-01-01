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Cave Chaos 2

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Cave Chaos 2 是一款由 Nitrome 创建的多人平台游戏，用户扮演一名逃离洞穴的矿工。帮助这个小矿工安然无恙地逃脱吧！逃离倒塌的洞穴，并确保在到达关卡终点之前拾取途中的战利品。跳过敌人、木桶和各种障碍物，小心不要在岩石之间滑倒。不要忘记使用能量道具！与朋友一起玩 Cave Chaos 2，获得最大乐趣！移动 - WASD 或箭头键跳跃 - 空格键 Cave Chaos 2 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混乱、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

网站： poki.com

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