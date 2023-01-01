Cave Chaos 是 Nitrome 制作的一款平台游戏。你是一名矿工，你的目标是逃离倒塌的洞穴。立即开始奔跑，并在到达关卡终点之前拾取路上的战利品。快速但小心地跳过箱子，以免跌落到岩石旁边。不要忘记使用二段跳、无敌和炸弹等能力提升道具。海星湾有很多值得探索的地方。与朋友一起玩 Cave Chaos，获得最大乐趣！移动 - WASD 或箭头键跳跃 - 空格键Cave Chaos 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混沌 2、叛变、Skywire、双镜头、测试对象绿色和测试对象蓝色

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