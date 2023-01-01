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Scribble 是 Nitrome 制作的旅鼠类游戏。在这个游戏中，你要帮助一群小角色到达关卡的终点。您可以通过绘制线条和墨迹结构来帮助他们填充或避免陷阱。游戏中对控件进行了解释。该游戏由 Nitrome 创建为 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中为 Poki 进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混乱、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

网站：poki.com

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