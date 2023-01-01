《敌人585》是一款由Nitrome制作的平台游戏。在这款游戏中，您必须使用平台游戏的构建块将追随者从人工智能循环中拯救出来。控制一组名为特纳的变形方块，其目标是尝试让敌人 585 到达目标旗帜。按空格键可向侧面旋转 90 度。快来与您的朋友分享《敌人 585》吧。在 Poki 上在桌面和移动设备上享受这款 Flash 经典游戏！移动 - WASD 或箭头键转动 - 空格键Enemy 585 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混乱、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

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