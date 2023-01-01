Skywire是Nitrome制作的一款动作平台游戏。在这款游戏中，您需要在铁路上驾驶船只，同时帮助乘客将乘客送到车站。避免危险的机器人动物，如鸵鸟、鹦鹉、犀牛和骆驼，因为它们会导致乘客坠落。甚至还有两人赛车的游戏模式！来吧，跳进这个经典的铁路骑行游戏吧！向上 - W 或向上箭头向下 - S 或向下箭头Skywire 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混沌、叛变、skywire-2、双镜头、测试对象绿色和测试对象蓝色

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