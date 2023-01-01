Test subject Blue 是一款由 Nitrome 于 2011 年 3 月 2 日开发的冒险平台游戏。您是一名科学家，对有机生物进行实验。这款平台游戏将您带入复杂的科学实验室，并强调收集物品。在每个级别中，您都必须获得酶来产生化学反应。从一个平台跳跃到另一个平台，穿过发光的墙壁并完成所有阶段。你准备好实验了吗？移动 - 箭头键射击 - 空格键Test Subject Blue 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏：Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Skywire、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混乱、叛变、skywire-2、双枪、测试对象格林和骗子

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